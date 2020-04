Landelijke Opschoondag verplaatst naar september

REGIO – De Landelijke Opschoondag, die zou worden gehouden op zaterdag 21 maart, is verschoven naar later dit jaar. De nieuwe datum is zaterdag 19 september, gelijktijdig met de World Cleanup Day van de Plastic Soup Foundation. Behalve de datumwijziging verandert er niets. Inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs, scholen en andere organisaties worden nu in de herfst opgeroepen om samen zwerfafval op te ruimen.

De Landelijke Opschoondag is het moment voor inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen om samen in actie te komen en hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken. “Het is een dag die verbroedert en mensen bij elkaar brengt”, aldus Helene van Zutphen, directeur van initiatiefnemer NederlandSchoon. “Omdat samenkomen voorlopig door het RIVM wordt afgeraden, hebben we besloten de Landelijke Opschoondag te verplaatsen en toepasselijk samen te laten vallen met World Cleanup Day op zaterdag 19 september, een bijzonder en belangrijk initiatief van de Plastic Soup Foundation. Wij delen immers hetzelfde doel: onze omgeving zo zwerfafvalvrij maken. Laten we dit jaar samen opgeruimd de herfst ingaan.”

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 28 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Dit jaar wordt voor de 18de keer de Landelijke Opschoondag georganiseerd.

www.nederlandschoon.nl

www.supportervanschoon.nl