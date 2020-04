Lammetje uit put gered

DOESBURG – De brandweer van Doesburg kwam zondag 26 april rond 13.50 uur op de Hermaat in actie voor een lammetje. Het diertje was in het water terechtgekomen en van daaruit in een duiker. Het lammetje zat gelukkig precies onder een putdeksel. Terwijl de brandweer werd gebeld, kwamen omstanders al in actie. Daan Coops ging via het water de put in. Samen met de later aangekomen brandweerlieden heeft hij het lammetje uit zijn benarde positie weten te halen. Het diertje kon, vies maar in goede gezondheid, met zijn moeder worden herenigd.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink