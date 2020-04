Lalique Museum in Blauw Bloed

DOESBURG – Het Lalique Museum in Doesburg mag dan wel gesloten zijn, ondanks de crisis blijft het museum aandacht trekken. Zo is onlangs het televisieprogramma Blauw Bloed op bezoek geweest om de tentoonstelling Koninklijk Licht in beeld te brengen. In vijf minuten krijgen kijkers vanuit huis een goede indruk van de expositie.

Het museum blijft tot en met 28 gesloten, maar het team zit ondertussen niet stil. Achter de schermen wordt gewerkt aan zaken als onderhoud, herinrichting en verdere promotie van het museum. Het houtwerk krijgt een schilderbeurt, de museumshop een nieuwe inrichting en in de afgelopen weken gingen ruim 1.500 inkijkexemplaren van de tentoonstellingscatalogus op de post, naar organisaties in het hele land.

https://www.musee-lalique.nl/mediatheek/?utm_source=phplist152&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Koninklijk Licht vanuit huis