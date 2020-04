Koop lokaal via Doesburgse website

DOESBURG – De gemeente Doesburg biedt ondernemers de kans om hun producten te verkopen via het platform Kooplokaal Doesburg. Elke ondernemer uit de binnenstad kan zich hierbij aansluiten, zowel winkeliers als restauranthouders.

Het mes snijdt aan twee kanten. Klanten kunnen gewoon hun boodschappen blijven doen, maar hoeven niet de stad in als zij dat liever niet willen. Bestellingen kunnen bij de meeste ondernemers worden verzonden.

Aan de andere kant kunnen ondernemers toch hun producten aan blijven bieden en zo nog inkomsten genereren. Elke ondernemers kan zich aanmelden om mee te doen.

Op de website is een overzicht te vinden van deelnemende webwinkels. Onder het kopje Thuis uiteten staan restaurants en andere horeca die maaltijden aan huis bezorgen. Kooplokaal is net gestart, de gemeente hoopt dat de komende tijd veel ondernemers zich aansluiten om het aanbod zo compleet mogelijk te maken.

www.kooplokaaldoesburg.nl