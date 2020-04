Koninklijke onderscheiding voor Helna Solleveld

HOENDERLOO – Groot was de verrassing bij Helna Solleveld – van Bruggen (54) uit Hoenderloo, toen zij op vrijdag 24 april werd gebeld door burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn. Hij kon haar vertellen dat het ‘zijne majesteit heeft behaagd’ haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Solleveld zet zich al jarenlang in voor het dorp Hoenderloo als actieve vrijwilliger bij diverse verenigingen en instellingen. Ze is onder andere voorzitter van korengroep Eensgezind en het Dorpshuus. Ze is ook vrijwilliger bij Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Mede door haar inzet, passie en doorzettingsvermogen is Hoenderloo een actief en levendig dorp.

Foto: Rob Spelde