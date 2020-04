Klimaatbestendig bos geplant in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Onlangs is er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe een stuk ‘klimaatbestendig bos’ geplant. Dit is een van de beheersmaatregelen die het Park inzet om de effecten van verzuring op heidevelden en zandgronden tegen te gaan.

Natuur en landschap zijn continu in beweging. Soms door natuurlijke oorzaken, maar vaak als gevolg van menselijke activiteit. De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering een grote impact op de natuur. Deze veranderingen gaan zo snel en rigoureus, dat verschillende soorten dreigen te verdwijnen.

De klimaatverandering is ook op De Hoge Veluwe merkbaar en heeft grote gevolgen voor bosecosystemen. Door droogte en hogere temperaturen vermindert de vitaliteit van bomen, waardoor ze vatbaarder raken voor aantastingen van schimmels en insecten. Dit heeft er op het Park al toe geleid dat nagenoeg alle fijnsparren zijn doodgegaan. Dat bij de huidige prognoses omtrent klimaatverandering ook andere soorten verdwijnen, is niet uit te sluiten.

Natuurbeheerders als De Hoge Veluwe kunnen klimaatverandering niet stoppen. Wat het Park wél kan doen is het bos toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Dat wil zeggen dat het bos zo goed mogelijk in staat is om ontwikkelingen -zoals de klimaatverandering- op te vangen.

Binnen het raster van het klimaatbestendige bos in het Park zijn tien boomsoorten aangeplant. Er is gekozen voor verschillende soorten, omdat een gevarieerd bos doorgaans sterker is en een hogere biodiversiteit heeft. De aangeplante soorten zijn wintereik, hazelaar, winterlinde, boomhazelaar, boswilg, zoete kers, tamme kastanje, ratelpopulier, Noorse esdoorn en acacia. Deze soorten zijn beter bestand tegen warmte en droogte en bloeien op verschillende momenten, wat van belang is voor de van nectar levende insecten. Enkele soorten leveren met hun vruchten voedsel voor dieren en de meeste soorten hebben goed verteerbaar blad, zodat er een rijke strooisel laag ontstaat. Een toename van organische stof in de bodem zorgt ook dat vocht beter wordt vastgehouden.

Het Nederlandse bos zal in de toekomst een ander aanzien krijgen dan nu nog het geval is. Het gebruik van deze nieuwe soorten is een eerste stap om in te spelen op de klimaatverandering.