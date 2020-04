Kinderhulp collecteert digitaal

REGIO – De huis-aan-huiscollecte van Nationaal Fonds Kinderhulp in de week van 20 april gaat niet door. Tijdens de collecteweek in april halen de collectanten gemiddeld 700.000 euro op. Met dit geld kan Kinderhulp simpele, vaak vanzelfsprekende dingen tóch mogelijk maken voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Het afgelasten van de collecte is dan ook een flinke strop. Daarom wordt een digitale collecte gestart op kinderhulp.digicollect.nl.

“In deze roerige tijden is ons fonds misschien wel harder nodig dan ooit”, zegt Jan Wezendonk, directeur van Kinderhulp, bezorgd. Ouders die hun baan (dreigen te) verliezen, gezinnen die 24/7 op elkaar aangewezen zijn en kinderen die thuis hun schoolwerk moeten doen. Het is voor iedereen een stressvolle tijd die vraagt om aanpassingsvermogen, zeker voor gezinnen die leven rond het wettelijk minimum inkomen. Er wordt dan ook niet minder beroep gedaan op Kinderhulp. Jan Wezendonk: “We zien een stijgende tendens in aanvragen voor school- en spelmateriaal en doen er alles aan om hierin te kunnen voorzien. Om zo de druk en stress die deze gezinnen ervaren iets te kunnen verlichten.”

De collecte is niet het enige dat niet doorgaat. Diverse activiteiten, in het kader van het 60-jarig bestaan van Kinderhulp, zijn tot nader order opgeschort, zoals de jubileumcampagne en de Held&run, de eerste editie van een sponsorloop voor Kinderhulp. Alle betrokkenen worden nader geïnformeerd over mogelijke nieuwe data.