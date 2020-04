Kinderen Tweede Stee kikkeren het dorp op

LOENEN – Sinds een aantal dagen hangt er achter diverse ramen in Loenen een kleurplaat van een kikker. De kinderen van basisschool de Tweede Stee willen op deze manier de inwoners van Loenen een beetje ‘opkikkeren’ in deze moeilijke tijd. Ook kunnen kinderen met hun ouders op kikkerjacht en zo op een veilige afstand toch even zwaaien naar hun klasgenootjes. Natuurlijk is de grootste wens om weer samen in de klas te kunnen zitten, maar dat zal helaas nog even duren. Op de foto staat Nikki, die het heel leuk vindt dat ze mee kan doen aan de kikkerjacht.