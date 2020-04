Kevin laat heel Dieren het Wilhelmus horen

DIEREN – Koningsdag 2020 gaat voor eeuwig als een bijzondere editie de boeken in. Dankzij het Koninklijk Concertgebouworkest kon echter toch heel Nederland om 10.00 uur luisteren naar het Wilhelmus of meezingen of meespelen. Zo ook alle inwoners van Dieren. Kevin Jansen van KJT Entertainment knalde op dat tijdstip het volkslied de lucht in.

“Met KJT Entertainment zijn wij actief in de evenementenbranche en ook voor ons zijn het bijzondere tijden. Normaliter zijn we hartstikke druk rondom Koningsdag, maar door alle maatregelen vanwege het coronavirus is het zakelijk doodstil”, aldus Kevin Jansen, eigenaar van KJT Entertainment. “Het initiatief van het Concertgebouworkest heeft ons ook aan het denken gezet, waarbij we naar een manier hebben gezocht daaraan een bijdrage te leveren.”

Maandagochtend 10.00 uur klonk zodoende in Dieren luid en duidelijk ons nationale volkslied via de speakers van KTJ Entertainment. De hele geluidsset was voor deze gelegenheid voor het magazijn van Jansen opgebouwd. In alle stilte, want zoals de noodverordening voorschrijft, moest het zonder publiek. Om 10.00 uur werd het zo toch nog voor iedereen een beetje Koningsdag in Dieren.