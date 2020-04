Kerkklokken klinken voor 75 jaar bevrijding

HALL – Hoewel alle festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding niet door kunnen gaan, wordt toch overal in het land stilgestaan bij dit bijzondere moment. In de gemeente Brummen deed burgemeester Alex van Hedel een oproepje aan inwoners om de vlag uit te hangen op de dag dat hun dorp werd bevrijd. Dat betekent dat woensdag 15 april werd gevlagd in Brummen en omgeving, en donderdag 16 april in Hall en Eerbeek. Op beide dagen werden om 12.00 uur de kerkklokken geluid. Dat betekende dat Harry van Galen, voorzitter van de kerkenraad, woensdag een uur lang de kerkklok luidde in de Ludgeruskerk in Hall. De dorpsraad nam daar de taak op zich om de vlag van de toren te laten wapperen. Zo werd in de Brummense dorpen toch stilgestaan bij de bevrijding van 75 jaar geleden.

Foto: Gerrit van de Pol