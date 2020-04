Kerken slaan handen ineen voor gezamenlijke bevrijdingsviering

RHEDEN – Op 16 april donderdag is het 75 jaar geleden dat onze regio werd bevrijd. Vele geplande activiteiten om dit te herdenken en te vieren zijn afgelast of uitgesteld vanwege het coronavirus. De kerken aan de Veluwezoom hebben de handen ineengeslagen en verzorgen op zondag 19 april gezamenlijk een herdenkingsdienst, die te volgen is via internet.

“Juist nu is er zo’n grote behoefte om samen te komen en met elkaar te delen wat wij op ons hart hebben. We kunnen niet samenkomen, maar in aangepaste vorm wel samenzijn”, melden de kerken. De RK Eusebiusparochie, alle Protestantse gemeenten in de gemeente Rheden en de Protestantse gemeente Rozendaal zochten een alternatief en verzorgen daarom een digitale herdenking vanuit de Dorpskerk in Rheden.

Deze viering wordt gehouden op zondag 19 april om 10.00 uur. Namens de kerken gaan diaken Ronald Heinen en ds. Gert Jansen voorgaan. Namens de gemeente Rheden zal burgemeester Carol van Eert aanwezig zijn en spreken. De herdenking is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl, onder Rheden en de datum van 19 april.

Het thema van de herdenking is ‘Vrijheid is goedkoop, vrijheid is duur en onbetaalbaar’. Op diverse wijzen zal dit thema nader worden belicht, onder meer met het ontsteken van kaarsen, muziek en gezang, aansprekende historische filmbeelden over de oorlog en de bevrijding en actuele filmbeelden over onvrijheid door het coronavirus.

“Wij hopen dat de herdenking van 75 jaar vrijheid alle kijkers een hart onder de riem zal steken in onze moeilijke tijd”, zeggen de initiatiefnemers. “We hopen zo mede ruimte te scheppen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en corona waardig te herdenken, maar ook het kostbare geschenk van onze vrijheid en onze democratische rechtstaat te vieren. Juist in onze dagen beseffen wij hoezeer onze eigen vrijheid verbonden is met die van medemensen.”