Kerken bieden samen online steun

REGIO – Kerken in Angerlo, Doesburg, Drempt en Keppel hebben de handen ineen geslagen. Met ingang van zondag 29 maart bieden zij online een gezamenlijk moment van bemoediging en troost aan. Dat is een uitkomst voor mensen die op zondagmorgen de viering in hun kerk bijwonen, maar dat nu door alle beperkende maatregelen niet meer kunnen. Daarnaast vinden de gezamenlijke kerken het minstens zo belangrijk om op deze manier iedereen een hart onder de riem te kunnen steken. “We willen een beetje goede moed aanreiken in een tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt en haar stempel op ons dagelijks leven drukt.”

Deze viermomenten zijn te zien via www.kerkomroep.nl en voor iedereen beschikbaar. Zoek op de site op Doesburg en klik dan op Grote of Martinikerk. Voorlopig zijn afspraken gemaakt tot en met Pasen en kan iedereen op 5, 9, 10, 11 en 12 april zo’n moment van bemoediging en troost ontvangen. Meer informatie over de deelnemende kerken en aanvangstijden is te vinden op www.pkn-angerlodoesburg.nl.