KDO speelt later dit jaar

LOENEN – De voorbereidingen voor de uitvoering van een nieuw toneelstuk van de toneelvereniging KDO in de Brink in Loenen waren in volle gang. Er was weer een mooi stuk ingestudeerd. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de uitvoeringen, die gepland stonden voor 24, 25 en 26 april, niet door te laten gaan. Er wordt geprobeerd in het najaar een weekend te plannen om deze toneelavonden alsnog op te voeren.