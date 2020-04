Kasteel Rosendael wordt toegankelijk voor mensen met een beperking

ROZENDAAL – Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) wil in 2020 de toegankelijkheid van haar opengestelde kastelen verbeteren. Met een forse reeks maatregelen wordt ervoor gezorgd dat ook mensen met een lichamelijke beperking de kastelen kunnen bezoeken. Ook kasteel Rosendael in Rozendaal wordt aangepast.

Toen de kastelen van GLK in de middeleeuwen werden gebouwd, werd niet gekeken naar toegankelijkheid. Het doel was een onneembare vesting te bouwen, die goed verdedigd kon worden tegen vijandelijke aanvallen. Niet vreemd dat kastelen nu te wensen overlaten als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar dat wil GLK veranderen.

Door vereniging de Zonnebloem en de Bartiméus Stichting is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de kastelen voor mensen met een motorische of visuele beperking. Op basis van al deze bevindingen heeft GLK geïnventariseerd welke maatregelen wenselijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren én welke maatregelen daarbij prioriteit hebben. Zo omvatten de plannen voor kasteel Rosendael, een traplift, aanpassing van de oprijlaan, een invalidentoilet en een rondleiding voor blinde en slechtziende bezoekers.

Rob Verberne, projectleider bij de Zonnebloem: “Fantastisch dat GLK voortvarend aan de slag gaat met de aanbevelingen. Maar ik realiseer ook dat je een kasteel niet 100 procent toegankelijk kunt maken, ook al gezien de monumentale status. Het is daarom belangrijk om reële verwachtingen te wekken en duidelijk te zijn in je communicatie. Met elke belemmering die je weet weg te nemen, komen bezoekers met een rollator of rolstoel weer een stukje verder het kasteel in.”

Er moeten letterlijk heel wat drempels weggenomen worden. Het uitvoeren van deze maatregelen kost veel geld. Daarom start GLK de actie Open de poorten om geld bijeen te krijgen. Informatie hierover is te vinden op www.glk.nl/opendepoorten.