Jarenlange trouw aan Oranjevereniging

SPANKEREN – Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Oranjevereniging Spankeren, die werd gehouden op 9 maart, zijn twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Remy Bloem is gehuldigd voor zijn 40-jarig jubileum als bestuurslid, waarvan 34 jaar als voorzitter. In 2015 is hij benoemd tot erevoorzitter. André Maalderink is in het zonnetje gezet omdat hij al 25 jaar bestuurslid is. André is Remy Bloem in 2015 opgevolgd als voorzitter en was tevens op 9 maart exact 5 jaar voorzitter.

Beide heren is veel lof toegezwaaid vanwege hun grote verdienste voor de vereniging. Als blijk van waardering hebben beiden een oorkonde ontvangen. Voor hun partners was een mooie bos bloemen voor hun toegewijde steun.