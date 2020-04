IVN Eerbeek: zoek elke dag even groen op

EERBEEK – IVN Eerbeek e.o. verbindt mens en natuur. Hoewel alle excursies voorlopig komen te vervallen, roept het Instituut voor Natuureducatie op om dan zelf de natuur te ontdekken, in huis, in de tuin of op het balkon.

“Een wandeling kan, mits je je aan alle adviezen van het RIVM houdt, bijvoorbeeld door alleen te gaan en anderhalve meter afstand te houden van andere mensen”, geeft het IVN als tip. “Het coronavirus vraagt veel van ons. Een nieuwe manier van (thuis)werken, kinderen die ineens thuis zijn en vakanties en uitjes die wegvallen. We ervaren onrust en onzekerheid over onze gezondheid, en de gezondheid van familie. Plan daarom een vast groen moment in je dagelijkse routine. Even je hoofd leegmaken, wat groens doen en tot jezelf komen. Neem elke dag de tijd om van de natuur te genieten in je omgeving. Juist in deze moeilijke periode.”

Op de website van IVN.nl staat elke dag een nieuwe tip groen om te doen. Volg IVN Eerbeek op de facebook pagina Eerbeek Groen IVN voor leuke groene wetenswaardigheden uit de directe omgeving of kijk op www.ivn-eerbeek.nl voor het laatste nieuws.