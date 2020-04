Inzamelactie beschermende middelen voor zorgorganisaties

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – De gemeenten Rheden en Rozendaal zamelen, samen met de brandweer, medische beschermingsmiddelen in. Er dreigt een dringend tekort aan dit soort middelen en er wordt een beroep gedaan op particulieren en ondernemers die deze materialen kunnen missen.

Particulieren en ondernemers, zoals bouwbedrijven, spuiterijen, schilders, asbestsaneerders, tuinders, aannemers, agrariërs of veehouders, hebben misschien nog bruikbare materialen liggen. Gezocht wordt naar FFP1, FFP2 en FFP3-maskers, chirurgische maskers, schorten, handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectantia, diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) en beademingsapparatuur. De materialen moeten in originele, gesloten verpakking zitten (en dus ongebruikt zijn) en mogen niet over de houdbaarheidsdatum heen zijn.

Het inleveren van deze materialen kan op alle dinsdagen en donderdagen tussen 10.00 en 16.00 uur bij de brandweerkazernes aan de Burgemeester Bloemersstraat in Dieren, de Worth-Rhedenseweg in Rheden en de Noorder Parallelweg in Velp. De aangeleverde producten worden niet persoonlijk aangenomen, er staan kratten waar de spullen ingedaan kunnen worden.

De inzameling duurt zolang dit nodig is of tot er niets meer wordt aangeleverd.