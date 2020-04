Inwoners denken mee over beheer openbare ruimte

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden heeft een nieuwe Beheernota Openbare Ruimte. De vorige nota stamt uit 2013 en mocht ondertussen wel een keer worden geactualiseerd. De Beheernota is de basis voor beheerplannen voor de uitvoering van het onderhoud.

De gemeente heeft als taak de openbare ruimte te beheren en te onderhouden. In de beheerplannen staat hoe dat gebeurt. Om deze plannen te kunnen maken, zijn kaders nodig. Deze kaders staan nu beschreven in de Beheernota Openbare Ruimte 2020 en vloeien onder andere voort uit de, sinds 2013, diverse vastgestelde beleidstukken met gevolgen voor beheer van de openbare ruimte waaronder de structuurvisie.

De uitvoeringsplannen maakt de gemeente samen met haar inwoners. Om meer maatwerk te kunnen leveren, wordt het onderhoud per gebied opgepakt.

De vergrijzing is een voorbeeld van een actuele ontwikkeling. Inwoners willen graag langer zelfstandig thuis wonen daarom is het onder andere belangrijk dat de openbare ruimtes goed toegankelijk zijn. Voor de uitvoering betekent dit geen oneffenheden in verharding, voldoende brede voetpaden, geen obstakels en meer zitmeubilair.

Ook zijn er ontwikkelingen bij winkelcentra. Die staan onder druk. Daarom is het belangrijk dat de winkelcentra er beter uitzien. Goed beheer en onderhoud zorgen hiervoor. Voor de uitvoering betekent dit dat het niveau van onderhoud omhoog gaat.

Het college van B&W heeft op 3 maart besloten de beheernota te bespreken met de raadsleden in de oriënterende raad. In verband met de coronamaatregelen is de datum hiervan nog niet bekend.