Innofortelied voor een steuntje in de rug

VELP – In deze tijden kunnen mensen die met de ouderenzorg te maken hebben wel een steuntje in de rug gebruiken. Of dit nu gaat om bewoners, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, familieleden of medewerkers. Innoforte heeft daarom opdracht gegeven voor het schrijven van een lied.

Dit lied is door componist Joop Vos op dinsdag 7 april uitgevoerd bij alle locaties van Innoforte, zoals op de foto te zien is bij Oosterwolde. Ook is het nummer ten gehore gebracht bij Nieuw Schoonoord, daar levert Innoforte Zorg aan Huis. Vos werd hierin ondersteund door een koor van medewerkers. Bewoners van de verschillende locaties waren zichtbaar ontroerd en hebben genoten van het optreden. Bewoners, medewerkers en zangers zwaaiden uitbundig naar elkaar.

Het lied is een bedankje van de Raad van Bestuur en Management aan iedereen die betrokken is bij Innoforte. “Wij willen iedereen die bij Innoforte betrokken is bedanken voor alle steun, toewijding en inzet die we dagelijks ervaren. Of je nu als naaste niet meer langs kunt komen, je als medewerker extra inzet of als vrijwilliger even afstand houdt, wij zijn jullie allemaal dankbaar. Ook bewoners, extramurale cliënten en alle raden van Innoforte, bedanken wij voor hun begrip en aanpassingsvermogen.”

Foto: Charles Moll/Persbureau Heitink

