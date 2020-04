Individueel herdenken bij Monument Het Rozenbos

RHEDEN – Het Comité 4 en 5 Mei Gemeente Rheden verzorgt al vele jaren de gemeentelijke 4 mei-herdenking bij het monument op Het Rozenbos in Rheden. De traditionele herdenking kan niet doorgaan, maar eenieder kan individueel bij het monument stilstaan voor een moment van herdenking.

Tijdens de jaarlijkse herdenking wordt stilgestaan bij onze vrijheid. Helaas gaat dit jaar op 4 mei de traditionele wijze van herdenken op deze locatie niet door. Wel kunnen inwoners uit de gemeente Rheden, die er behoefte aan hebben, op eigen gelegenheid op deze plek een moment stil staan om burgers en militairen te herdenken die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties of tijdens vredesoperaties. Dit kan al in de twee weken voorafgaand aan maandag 4 mei.

Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden heeft namens het college van Burgemeester en Wethouders al een krans gelegd op Het Rozenbos, net als het Comité 4 en 5 Mei Gemeente Rheden. Er heeft een korte herdenking plaatsgevonden waarbij tevens de taptoe is geblazen. Deze plechtigheid is op camera vastgelegd en wordt online geplaatst, de link wordt binnenkort verspreid en kan worden opgevraagd bij het Comité.

Op deze wijze wil zowel het Comité 4 en 5 Mei als de gemeente Rheden belangstellenden de kans bieden op een zelfgekozen moment, tussen nu en 4 mei, bloemen te leggen bij het monument. Mochten er meerdere personen tegelijk bij het monument op Het Rozenbos aanwezig zijn, dan vraagt het Comité dringend met elkaar rekening te houden en de anderhalve meter sociale afstand in acht te nemen. Indien organisaties een krans willen leggen, kan er contact worden opgenomen met het Comité 4 en 5 Mei Gemeente Rheden zodat er gezorgd kan worden voor een staander. Het contactmailadres is: comite4en5mei.gemeenterheden@gmail.com. Op maandagavond 4 mei vinden er geen activiteiten plaats op het Rozenbos.