Inbraak in viskraam

EERBEEK – Tussen vrijdag 20 maart 17.00 uur en maandag 23 maart 19.30 uur is er ingebroken in een viskraam aan de Ringlaan te Eerbeek. Aan de achterzijde van het terrein waar de wagen stond is een gat in het hekwerk gemaakt. De deur van de kraam is geforceerd en er zijn twee kassasystemen en een vacuummachine weggenomen. Ook bleek dat bij het bedrijf waar de viskraam stond een omvormer voor zonnepanelen was gestolen.