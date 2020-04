Inbraak in kampeerauto

RHEDEN – Maandagavond 30 maart werd er tussen 18.00 en 18.30 uur ingebroken in een geparkeerde VW kampeerauto, die geparkeerd stond aan de Beekhuizenseweg in Rheden, ter hoogte van parkeerplaats De Bocht. Het raam van het bijrijdersportier werd ingeslagen en een tas is meegenomen. De politie roept getuigen via Facebook op zich te melden via tel. 0900 8844.