Ik vind: Zwerfafval

Wat de natuur u biedt, verpest men niet!

Net zoals veel andere Nederlanders, behoor ik sinds kort ook tot het ‘thuiswerkers-legioen’. Als welkome onderbreking van mijn werkdag maak ik tijdens mijn lunchpauze vaak een heerlijke wandeling door het bos in Dieren-West. Zo ook vandaag. Maar het genieten sloeg al snel om in ergernis en verbazing over wat ik onderweg allemaal aantrof!

Plastic zakjes/zakken, plastic flesjes, plastic lintjes in de bomen, stukken stof, een grote lap plastic en gevulde hondenpoepzakjes (verstopt in een holle boom of tegen een hek gelegd). Het resulteerde in een tas vol troep die in de magen van dieren terecht had kunnen komen of die er 200 tot 500 jaar over had gedaan om te vergaan.

Lieve mensen, de coronacrisis leert ons dat we heel goed naar elkaar kunnen omkijken. Laten we dit alsjeblieft voortaan ook naar Moeder Natuur doen door geen troep meer in het bos achter te laten!

M. Kleijer,

Dieren