Ik vind: Waar zijn de vlaggenmasten gebleven?

Ik wandelde donderdag 16 april over het Stuijvenburchplein in Eerbeek. Zag dat er niet werd gevlagd om uiting te geven aan het feit dat precies 75 jaar geleden Eerbeek en Hall werden bevrijd van het Duitse juk. Dit door interventie van een verkenningsbataljon van de Engelse Polar Bear Infantry Division. Burgemeester Alex van Hedel had nog zo gevraagd: “Hangt u dan ook de vlag uit in Eerbeek?”

Daar op een bankje gezeten, ontmoette ik twee leden van de OVE en vroeg hen terloops waarom de ondernemersvereniging op deze belangrijke dag niet de vlag(gen) had(den) gehesen. Hun antwoord was verrassend en eigenlijk beschamend. ‘Natuurlijk willen wij wel vlaggen op dit soort dagen. Ook Koningsdag en 4 en 5 mei komen er aan. Wat is er dan niet mooier om hier, ‘opdat wij niet vergeten’, deze dagen te eren met de Nederlandse driekleur. Maar dan moet je wel over masten beschikken.'”

De OVE-ers vertelden dat er destijds bij de herinrichting van het Stuijvenburchplein en -straat zes grote vlaggenmasten en andere grondankers om bijvoorbeeld een kerstboom te plaatsen, werden verwijderd om later weer herplaatst te worden. Bij het ruimen is niet goed duidelijk geworden waar deze masten uiteindelijk zijn beland. Volgens die OVE-leden hebben zij diverse malen gevraagd wanneer ze werden herplaatst, maar er kwam steeds geen bevredigend antwoord.

In die tijd zijn ook de Drie Gratiën verdwenen. Door een burgeractie is in december 2016 wel een vervangend kunstwerk op het plein gerealiseerd, genaamd De Papierschepper.

Vast staat dat de gemeente Brummen de masten niet meer heeft. Hebben zij het einde gevonden bij een oud-ijzerboer? De OVE kan op dit moment dus niet vlaggen, maar zij hoopt dat de gemeente alsnog op een of andere manier hun tegemoet kan komen (was er geen verzekering?). Was het een stevige slordigheid van de gemeente en/of werkuitvoerder? Het heeft wel tot gevolg dat een belangrijke Eerbeekse organisatie niet de Nederlandse driekleur kon/kan hijsen. Eerlijk gezegd: Niet des Alex’ (Alex staat voor beschermer). Noot: Men kan natuurlijk als particulier óók vlaggen!

Bruno de Vries, Eerbeek