Ik vind: Vlaggen

Gewoon blij zijn in Loenen na 75 jaar van onze vrijheid. De driekleur uithangen. Dat gebeurde zeker toen maandag 16 april 1945, als teken van blijdschap, einde van onderdrukking en begin van een vrij leven.

Nu blijkbaar niet. Wellicht door het steeds uitstellen en vervallen van alle activiteiten, waarin al zoveel energie is gestoken. En zeker niet op de laatste plaats door de dip en het verdriet en angst voor het coronavirus. Op naar betere tijden en hopelijk vooruitzichten waarin we weer gewoon met elkaar dit kunnen vieren.

We wachten af wanneer een en ander weer veilige vormen krijgt en zullen het horen van de overheid wanneer het weer op de rails kan worden gezet. Wij van de Stichting Historie Loenen gaan erg voorzichtig uit van ’75 +1′, zoals ook in Beekbergen het geval is.

Namens Stichting Historie Loenen,

Jan Janssen