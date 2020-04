Ik vind: Theothorne: laat het doek niet alsnog vallen

Recent is bekend geworden dat de toekomst van het theater in Theothorne nog allerminst zeker is. De onderhandelingen tussen de stichting Cultuur en Sport Veluwezoom i.o. en de eigenaar, familie Reusink zijn stukgelopen en er kon geen huurovereenkomst worden gesloten. De Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. is sinds september vorig jaar in beeld als nieuwe mogelijke exploitant voor het theater/zalencentrum.

Vorig jaar heeft de SP samen met GPRB en vele andere organisaties actie gevoerd voor het behoud van het theater in Dieren. In mei 2019 werd het manifest ‘Laat het doek niet vallen’ overhandigd aan de wethouder en de gemeenteraad met ruim 2100 steunbetuigingen.

De SP Rheden doet hierbij nogmaals een oproep aan het college van burgemeester en wethouders, de familie Reusink en de Stichting Cultuur & Sport Veluwezoom i.o. om hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en het doek niet alsnog te laten vallen voor de schouwburg in Dieren en zich ook in te zetten voor behoud van de overige maatschappelijke voorzieningen in Theothorne.

Het kan niet zo zijn dat na de huidige coronacrisis de inwoners uit Dieren, de gemeente Rheden en omstreken, niet meer naar het theater kunnen en dat de culturele verenigingen en organisaties dan hun podium kwijt zijn.

Tamara Koppelaar,

afdelingsvoorzitter SP Rheden