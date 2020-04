Ik vind: Op afstand, maar toch dichtbij

Een mysterieus virus uit China is onze directe leefomgeving binnengedrongen. We leven in wonderlijke tijden met grote vraagtekens naar de toekomst. Gezondheid staat voorop, ook voor alle leden van uw gemeenteraad, die onzichtbaar lijken, maar achter de schermen druk aan het werk zijn om in deze nieuwe situatie verder aan de slag te kunnen.

De opzet van het digitaal vergaderen op afstand wordt versneld ingevoerd, evenals het live streamen van de raadsvergaderingen naar onze inwoners toe, iets waar Democratisch Brummen al jaren voor pleit. Verder wordt de besluitvorming van het RES (Regionale Energiestrategie) naar achteren geschoven, naar oktober in plaats van juni.

Helaas blijft het een (zorgelijk) feit dat er in dit proces – m.b.t. plaatsing en aantal windmolens en zonnepanelen – bar weinig deelname en betrokkenheid vanuit de bevolking is in de discussie. Er wordt gesproken door de ‘hoge heren’ over het creëren van draagvlak, maar in de praktijk komt dat neer op een door henzelf in elkaar gezet scenario om het hele plan via een verkooppraatje aan de man te brengen. De raad mag vervolgens zeggen wat ze ervan vindt, krijgt geen enkele mogelijkheid om beslissingen te wijzigen en mag mettertijd tekenen bij het kruisje. Het blijft spijtig dat de raad destijds alle initiatieven van Democratisch Brummen achter zich heeft gelaten om alle inwoners te betrekken in de discussie met de invulling van onze ruimte voor de toekomst.

Verder slaat het coronavirus waarschijnlijk grotere gaten in de financiële begroting van onze gemeente. Samen met de vele leningen die al zijn aangegaan de afgelopen jaren, kun je concluderen dat de ruimte in de nabije toekomst wel heel erg krap wordt. Met als eventueel gevolg dat de Provincie grotere vraagtekens zal zetten bij het voortbestaan van Brummen als zelfstandige gemeente.

Deze twee onderwerpen zijn van cruciaal belang en verdienen in de nabije toekomst ons aller aandacht. Wij zullen als Democratisch Brummen onze stinkende best doen om u hierin goed te vertegenwoordigen. Ook doen wij een beroep op u, op úw kennis en úw expertise om samen met ons doelen na te streven in de brede discussies hieromtrent. Wij als Democratisch Brummen dragen niet alleen de verantwoording richting onze inwoners, maar ook richting onze kinderen en kleinkinderen. Zij zijn de toekomst!

Namens bestuur en fractie,

Mame Douma, Democratisch Brummen

(Brief ingekort door redactie)