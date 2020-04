Ik vind: Onze Regiobode

Ik schrijf ‘onze’ omdat de Regiobode bij ons hoort. Het is vreemd te zien dat de agenda, die de activiteiten in de dorpen vermeldt, er niet meer in staat. Er zijn geen activiteiten. Alles is afgelast.

Het voelt vreemd. Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Misschien dat ouderen het nog herkennen uit een ver verleden, uit de oorlogstijd. Omdat er minder gebeurt, is er minder nieuws.

De Regiobode is daardoor een dun krantje geworden. Toch verschijnt het nog iedere week! Ik las dat de gedrukte pers het moeilijk heeft, in het bijzonder de huis-aan-huis bladen. Minder advertenties, dus minder inkomsten. Ik hoop dat de Regiobode het gaat redden in deze belabberde periode. Het is de verbindende schakel tussen de dorpen. De verbindende schakel tussen adverteerders, verenigingen, overheden en burgers. De lezer is gehecht geraakt aan de Regiobode, de lezer die niet alleen het nieuws uit het eigen dorp tot zich neemt, maar ook over de omliggende dorpen geïnformeerd wil worden. Het zou een ramp zijn wanneer die informatie zou verdwijnen. Ook al omdat de regionale dagbladen weinig aandacht besteden aan het nieuws uit de dorpen. Regiobode hou vol! We kunnen je niet missen!

Kees van der Weyde,

Velp