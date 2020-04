Ik vind: Lokaal kopen ìs géén risico lopen!

Er werd een tv gekocht via een webwinkel. Zelf moeten instellen. Lukt van geen kant. Wat blijkt, het toestel is alleen geschikt voor de Hongaarse markt. Klaar ben je! Veel telefoontjes om je gelijk te halen in zowel financieel als moraal opzicht. Wat een ellende!

Via zo’n winkel werd een wasmachine gekocht. Over instelling moest nog een extra bedrag betaald worden. Verrassing! En dat voor een paar eurootjes minder en garantie tot aan de voordeur. Een plaatsgenoot bestelde maar liefst vijf (!) paar schoenen in de kleur bruin. Er werd eerst een foto gemaakt in een Eerbeekse schoenenwinkel voor prijs en kleur. Hoe brutaal kun je zijn. Daarna vier paar weer teruggezonden. Veroorzaakt extra kosten!

Retourzendingen (zelfs van gedragen kleding) rijzen de pan uit. Dat wordt zeker vertaald in toekomstige kostprijzen van goederen uit webwinkels, die juist de lokale ondernemer het water aan de lippen doet staan. Ook de service is bepaald niet als die van de lokale ondernemer.

Vanuit mijn raam heb ik zicht op een fiets-/wandelpad/parkeerplaats en zie bijna dagelijks busjeschauffeurs goederen afleveren. Daarnaast klaagt menigeen dat de dorpscentra stiller en stiller worden, met alleen nog ronkende en milieuvervuilende af- en aanrijdende bestelbusjes). Gezeur over het ontbreken van gezelligheid alom, vanwege sluiting van winkelpanden. Gelukkig zijn er ook inwoners die uit solidariteit wél lokaal kopen en een terrasje pakken. Goed voor het Eerbeekse woongenot, zoals ook de OVE-acties en een eventueel nog in te richten ‘bruin café’ daartoe behoren.

In deze wereldomvattende corona-crisis zijn er tóch nog jonge ondernemers die durf tonen door middel van het starten van een delicatessen(bank)zaak. Een aanwinst voor het winkelbestand in Eerbeek. Laten wij hopen dat dit bedrijf en al die andere ondernemers de gunsten mogen ontvangen van het Eerbeekse en regionale kooppubliek. Zij verdienen ons vertrouwen! Dan krijgen ook de regionale weekbladen weer meer vet op de botten door adverteerders die het bestaan van deze bladen moeten garanderen. Zij zorgen er uiteindelijk voor dat wij niet verstoken blijven van het plaatselijk, gemeentelijk en regionaal nieuws.

Bruno de Vries,

Eerbeek