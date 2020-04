Ik vind: Laten we wat toleranter zijn

Ik liep recent in gedachten verzonken heel even zonder mijn karretje (stond bij een ander rek) naar een ander schap in een supermarkt ergens in Nederland, omdat ik iets vergeten was. Onmiddellijk kreeg ik de wind van voren van iemand omdat ik mij niet aan de regels hield en dat ik te dicht bij hem stond. Hij had een ‘vatbaar/ kwetsbaar’ iemand in huis. Dat men mij daarop wijst, is prima. Ook voor de emoties heb ik veel begrip. Maar de toon waarop ik benaderd werd, vond ik verre van correct. Ik druk mij nu voorzichtig en netjes uit.

Diezelfde persoon sprak even later twee keer, op nauwelijks 1 meter afstand, met een supermarktmedewerker en liep daarna, zonder dat hij de regel van 1,5 meter in acht nam, vlak langs een aantal mensen die in een rij stonden te wachten. Hoe inconsequent kan men zich gedragen.

De teneur van deze brief is: laten we wat toleranter zijn in deze vervelende tijd.

Overigens behoor ook ik tot de zogenaamde kwetsbare groep (heb ernstige slokdarm- en maagproblemen en ben op leeftijd) maar ik probeer de hele coronasituatie met een lach (lees: heel veel galgenhumor) en af en toe een traan door te komen.

