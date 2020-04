Ik vind: Ieder voor zich?

In deze tijd van grote saamhorigheid en zorg voor elkaar is op zondag 5 april omstreeks 13.00 uur, het volgende gebeurd. Wij, twee dames, zien op grote afstand iets of iemand op het trottoir liggen en bewegingen met de arm maken. Het is op de Daalhuizerweg in Velp, en op straat rijden auto’s en brommers voorbij zonder iets te zien of te doen.

Wij lopen naar de plaats toe en het blijkt een oude meneer te zijn, die gevallen is en niet meer overeind kan komen. Wij hebben hem geprobeerd omhoog te krijgen, wat lukte, en gekeken in hoeverre hij aanspreekbaar was. Hij wist zijn naam, en ook dat hij uit Roosendaal kwam, en op weg was naar zijn dochter op Elsweiden in Arnhem. Hij was duidelijk in de war, en wij hebben geprobeerd 112 te bellen, voor een ambulance.

Nu is het geval, dat diegene die een GSM bij zich had een Duits netwerk heeft. Met het gevolg, dat er geen contact ontstond tussen het 112-nummer. Uiteindelijk aangebeld bij de woning waar de man op de stoep lag. De bewoonster bood gelijk hulp, en belde 112. Zij kwam er wel doorheen.

Met een aantal vragen van de kant van de ambulance werd besloten, dat er geen ambulance gestuurd werd. Er moest maar contact opgenomen worden met zijn dochter.

Schandelijk! Een man van 89 jaar, die op de grond ligt, niet overeind kan komen, en uiteindelijk schuivend door de aardige mevrouw in de auto werd gezet om op zoek te gaan naar zijn dochter. In wat voor een wereld leven wij nu eigenlijk. Wij, zonder voorzorgsmaatregelingen of enige bescherming, bieden hulp aan diegene die op dat moment hulp behoeft.

Lof voor de mevrouw die uiteindelijk de meneer in haar eigen auto gezet heeft, op zoek naar het adres van de dochter. Ik weet niet hoe het afgelopen is, maar, bij deze heel veel dank voor haar bereidwillige inzet. Ik probeer nu ook op zoek te gaan naar het adres van de dochter.

Is dit nu Nederland? Ieder voor zich, en ik ben hier heel boos over.

Coby Albers-van der Duijn

Velp