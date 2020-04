Ik vind: Hart onder de riem voor horeca

Iedereen weet het inmiddels: 1.5 meter afstand houden, waar je ook bent. Je favoriete terrasje, café en restaurant zijn voorlopig niet te bezoeken. Laten we wel zijn, na deze coronacrisis hopen we de gezelligheid weer terug te kunnen vinden in onze stamkroeg of op ons terrasje of weer heerlijk te eten in ons favoriete restaurant. Laten we dat in ieder geval hopen. Maar zou dat na deze crisis nog wel mogelijk zijn? Want vele van deze bedrijven en wellicht uw favoriete stamkroeg, terras of restaurant heeft misschien voorgoed zijn deuren moeten sluiten.

Toch zijn er meerdere horecaondernemers in de gemeente Rheden en Doesburg die op een goede manier hun klanten, en iedereen die er gebruik van wil maken, tegemoetkomen en blijven bedienen. U kunt op hun website en/of facebookpagina vinden wie zij zijn en hoe zij te werk gaan, weliswaar met enkele afhaalaanpassingen, maar ook de kwaliteit van het eten zal zeker zo goed zijn als men nu eenmaal van deze bedrijven gewend is.

Ook mijn favoriete terras en restaurant, Het Schilderij aan de Hardewijkerweg in Dieren, heeft met dit coronavirus te maken. Net een week na het feest van hun 25-jarig bestaan kwam ook voor hen de lockdown. Zij hebben direct, net zoals vele collega`s in de regio, hun bedrijfsvoering aangepast. Met hun 25-jarige ervaring in de horeca kunnen Peter en Renate diverse afhaalmaaltijden aanbieden.

Nogmaals wil ik benadrukken: kijkt u vooral op sociaal media, het Rhedens Nieuws, Regiobode, Facebook en de website van diverse andere horecaondernemers hoe zij deze afhaalservice hebben opgezet en u graag van dienst willen zijn.

U kunt natuurlijk ook naar uw eigen favoriete restaurant maaltijden afhalen. Doet u dat alstublieft, zij proberen allemaal op een smakelijke manier u van dienst te zijn en hopen u uiteraard, wanneer het weer mogelijk is, gezond en wel terug te zien op uw vertrouwde locatie, waar dan ook in de Gemeente Rheden of Doesburg. De ondernemers zijn in ieder geval erg blij u nu al te ontmoeten als u gebruikt maakt van deze afhaalservice in deze moeilijke periode.

Laten we de horeca in de Gemeente Rheden en Doesburg met zijn allen een hart onder de riem steken.

Herman Derickx,

Doesburg