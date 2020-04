Ik vind: Geen vlag op Martinitoren

‘Laat de vlaggen wapperen’, wordt er gevraagd tijdens deze bijzondere dagen van herinneren en herdenken. Maar onze trots, de Martinitoren die na de oorlog weer herbouwd is met steun van alle toenmalige inwoners, kan dit feestje zelf niet vieren en de vlag uithangen. Ongelooflijk dat ‘vreemde’ vogels zomaar bezit kunnen nemen van onze plaatselijke trots en dat zij kunnen regelen dat onze toren zelf niet mag vlaggen. Heel triest.

Bestuurders van Doesburg, laat de vlag weer wapperen op onze toren, net als vroeger op Koningsdag en Bevrijdingsdag. Zeker op een herdenkingsdag zou onze toren centraal zou moeten staan, met de vlag in top.

Hoe is het mogelijk dat Doesburg als enige gemeente in Nederland geen nationale driekleur vanaf de toren mag laten wapperen en vanaf ver mag laten zien dat er wat te vieren is? Een symbool van vrijheid en blijdschap. Als de toren zou kunnen huilen, zou die het nu weer doen. Net als op 15 april 1945 om 12.10 uur. Toen waren wij machteloos, nu niet.

Het is verschrikkelijk om te zien hoe er met zo’n prachtig monument wordt omgegaan. De smurrie van honderden liters urine en ontlasting lopen met een witte streep over de leien naar beneden naar de omloop, om dan in de zachte tufsteen en baumberger steen te trekken en dat aantasten. Kijk maar naar de Walburgiskerk in Arnhem, waar het zachte gesteente ook is aangetast. Het kost vermogens om te herstellen. Ons nageslacht zal ooit voor die kosten op moeten draaien.

Doesburg, word wakker. Wij willen de vlag weer in de top, zoals het hoort!

Ben Polman,

ereburger van Doesburg