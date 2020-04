Ik vind: Een tasje tijdschriften

Hanneke Hoed en Ineke Broers boden ons een tas met tijdschriften aan, bijeen gebracht door vele mede-Doesburgers. Als we uitgelezen zijn, kan het tasje bij Lekkers2go worden omgeruild voor een nieuwe. Deze geste is door de bewoners van De Buitenhof met enige verbazing en natuurlijk heel veel dank ontvangen.

Het coronavirus laat zien hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Het antwoord is ‘het isoleren van ons mensen’. Het gezond verstand gebiedt daar serieus mee om te gaan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die levenswijze van de nieuwe en ongewone spelregels niet meevalt. Mijn hoop is dat er spoedig een medicijn gevonden wordt dat ons in staat stelt om weer normaal te kunnen leven. Ook omdat ik geen vertrouwen heb in de zogenaamde anderhalvemetereconomie.

Verpleegkundigen knokken voor de levens van hun patiënten. Onze beloning was een overweldigend applaus. Ik wil wel dag en nacht voor de zorg klappen, maar liever had ik gezien dat het meest noodzakelijke in de uitvoering van hun beroep ruimschoots voorhanden zou zijn. Liever zie ik dat we daarvoor niet afhankelijk hoeven te zijn van wat voor land dan ook. Liever zie ik dat in de wereld van medicijnen niet alleen geld de dienst uitmaakt. Ik hoop dat de politiek straks een serie lessen uit deze ellende trekt. Nog liever zie ik een groot deel van de marktwerking uit de zorg verdwijnen.

Pijnlijk duidelijk wordt dat ‘de mens’ een niet onbelangrijk economisch onderdeel is. Als die factor mens zo massaal buitenspel gezet wordt, dan krijgt ook het systeem van leven een opdonder. Een selectieve behandeling van de ‘kwetsbare mens’ biedt geen oplossing voor dat probleem. Willen we de draad in al zijn uitbundigheid straks weer oppakken, dan biedt enkel een medisch antwoord op de pandemie voldoende zekerheid.

Pijnlijk duidelijk is ook dat het welzijn van de mens een eerste vereiste is in al het functioneren. De maatregelen om het bedrijfsleven te steunen, zijn hoopgevend.

Blij ben ik met de strijdlustige houding van de Doesburgse ondernemers, die ondanks alle problemen ons voorzieningenniveau op peil trachten te houden. Hanneke en Ineke, wat fijn dat jullie aan ons gedacht hebben en dank daarvoor. Het gaf mij de gelegenheid om iets van zorg te spuien en even stil te staan bij al die mensen die door het virus zijn overleden. Groot is mijn verlangen naar ‘de bevrijding’ laten we die straks samen vieren.

Frans Gerbrands,

Doesburg

(Brief ingekort door redactie)