Ik vind: Een groene wijk, ieders verantwoordelijkheid

Op 21 april wordt in de gemeenteraad van de gemeente Rheden de Beheernota Openbare Ruimte besproken. Het beheer van de openbare ruimte is een hele uitdaging voor de gemeente in een tijd waarin vooral bezuinigd moet worden. Wij vragen ons daarom af waarom de gemeente niet meer de samenwerking met inwoners zoekt om het beheer van groen in wijken en straten te organiseren.

Bewoners investeren graag in bloemen, bomen en planten voor hun deur en in hun straat. Groen in de wijken zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving.

Het beheer van groen in de wijken kan gecombineerd worden met allerlei andere doelstellingen: meer groen en minder tegels zorgt ervoor dat regenwater beter opgevangen kan worden en dus niet in het riool verdwijnt. Groen (en water) zorgt voor verkoeling in de warme zomers van tegenwoordig. Veel bomen, bloemen en struiken in de wijk zorgen er ook voor dat vogels, insecten en allerlei kleine dieren een plekje kunnen vinden, en ontstaat meer biodiversiteit.

Ondersteun als gemeente mensen in de wijken om te vergroenen, organiseer elk jaar een competitie voor de Groenste Wijk, en zie hoe mooi het wordt in Rheden!

Anne Jansen,

fractie GroenLinks Rheden