Ik vind: Doesburgse belastingen

De exorbitante zucht naar centen levert me dit jaar toch wel wat problemen op. Mijn inkomen dit jaar is, mede door de lokale belastingverhogingen en de coronaperikelen, tot nu toe 0 (zegge: nul) euro geweest. Er blijft dus als zzp’er, uurtje factuurtje-man, niet veel over om van te leven en zeker niet om lokale belastingen te betalen, zelfs niet als de bedragen even hoog zouden zijn als bijvoorbeeld 3 jaar geleden.

In het verleden ben ik door een moedwillig faillissement van mijn baas, teruggevallen (via de ww, dat was heel veel wat ik daar kreeg hoe kan dat? Mag ik weer terug?) naar 0 euro. De IAOW is mij geweigerd, terwijl ik daarvoor wel in aanmerking kwam. Ik leef dus nu van mijn spaarcenten en circa 5000 euro bruto aan jaarinkomsten via zzp-werk, want wie wil er nu een automatiseringsman van 65 vast aannemen? Gelukkig heeft mijn vrouw een kleine uitkering en redden we het ermee.

Ondertussen heeft de regering de AOW veranderd en krijg ik, alhoewel 65, ben geen AOW. Nu moet ik zelfs binnen blijven en mag ik alleen geld uitgeven aan boodschappen, verzekeringen, hypotheek en belastingen. Maar ik flierefluit, ik werk hier en daar wat uurtjes, ik help wat ouderen en ik leef! Ik heb geen schulden, doe niemand kwaad en probeer vooral positief te blijven.

Echter, dat alles interesseert de overheden niet; uitzuigen die handel is hun devies en de gemeente Doesburg doet daar vol overgave aan mee. Vastrecht op afval: bijna 100 procent verhoging en onroerende zaak ook al 20 procent erbij.

Daarom voor B&W en de raad nog wat adviezen: Kattenbelasting, want als het met honden mag, kan het ook met die onnozele nodeloze jagers. Geen geld uitgeven aan vissentrappen en otters of nutteloze kunstwerken waarop alleen aalscholvers en eenden kunnen laven in de zon. Parkeerboetes uitgeven aan bezoekers van Doesburg, hoe meer hoe beter! Reclameborden van de ondernemers in het winkelgebied belasten. Slagbomen aan de grens van Doesburg en ‘niet ingezetenen’ belasting laten betalen. De ambtenaren ontslaan en het werk door vrijwilligers laten uitvoeren. En ga zo maar door….

Dan is er niet zoveel geld meer nodig en kunnen de lokale belastingen voor ons als inwoner omlaag! Hoe mooi zou dat allemaal toch zijn?

Duplo in Dubio

