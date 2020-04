Ik vind: Compliment

Mogen we onszelf een compliment geven? Ja zeker; dat mogen we! Want we houden ons (op een enkeling na) heel goed aan de strenge afstandsregels van anderhalve meter. Het valt me op dat mensen in de supermarkt minder gehaast zijn en keurig op elkaar wachten voor het schap. Ook lopen ze in een wijde boog om elkaar heen. We lijken er zo langzamerhand al aan gewend te raken.

Maar houden we het nog langer vol? Een te vroege versoepeling van die strenge regels zou desastreus kunnen zijn. Ik mis de sociale contacten heel erg, net als de sportclubjes en de lekkere wekelijkse lunch bij Het Wapen van Rheden. Met grote verbazing en bewondering kijk ik naar de vindingrijkheid van vele mensen. Bijvoorbeeld familiebezoek op hoogte en door het raam aan iemand in een verpleeghuis. Of een optreden op het grasveld voor het tehuis. Wanneer zou het weer ‘normaal’ kunnen of mogen? Voorlopig nog niet. Dus laten we flink zijn; het gaat de goede kant op. Nog even doorzetten en vooral afstand houden!

Maria Bode,

Rheden