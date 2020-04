Ik vind: 1940-45. Verzet in het onderwijs

Leren, studeren, rebelleren. Daar deed het onderwijs en de jeugd volop aan mee. Zo benoemde Hitler de Oostenrijze nazi Seyss Inquart tot Nederlandse Landvoogd, bijgenaamd 6 1/4. Hij liep mank. Kinderen zongen toen het liedje ‘Hinkeldepinkel, daar gaat ie heen, helemaal op zijn ene been.’ In Amsterdam liepen studenten hinkend op het Rokin. Met één been op de rijweg en met het andere been op het trottoir.

Op school werd bij de les geschiedenis veel aandacht gegeven aan de strijd van de Watergeuzen tegen de Spaanse bezetters in de 80-jarige oorlog. Tijdens de zangles werden de vaderlandse liederen uit de Valerius Gedenk Klank een topper. Scholieren leerden elkaar om met een paar latten en wat draad een richtantenne te maken. Dan kon je op de radio Radio Oranje uit Engeland beter ontvangen.

Humor was ook ruim voorradig. Straten met een Joodse naam moesten een andere naam krijgen. Het voorstel: Adolf Hitlerweg (ermee). Hoe heette Hitler in het Russisch? Slarotimof. In het Chinees: Hang Kreng Hang. En Duitsland, dat werd Mofrika.

Zo werd het onderwijs de basis van verzet.

Jaap van Ommen,

Doesburg