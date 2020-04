Ik buurt mee!-waardecheque nog twee weken geldig

GEM. RHEDEN – Ieder huishouden in de gemeente Rheden heeft begin maart een waardecheque van 7,50 euro in de bus gekregen. Inwoners kunnen deze cheque op www.ikbuurtmee.nl doneren aan een initiatief bij hun in de buurt.

Mensen die de waardecheque nog niet hebben gebruikt, kunnen deze tot uiterlijk 13 april activeren op www.ikbuurtmee.nl. De 7,50 euro komt dan in een persoonlijk account, een soort spaarpotje, en blijft geldig tot eind 2021. Er komen nog nieuwe rondes met waardecheques en met nieuwe initiatieven. Het bedrag uit het spaarpotje kan later besteed worden aan een initiatief naar keuze. De nieuwe waardecheques kunnen ook eenvoudig toegevoegd worden aan het spaarpotje. Wordt de waardecheque niet geactiveerd, dan verliest deze haar waarde.

Wethouder Marc Budel: “Deze weken tonen aan hoeveel veerkracht en verbondenheid er is in onze Rhedens samenleving. Hulpacties, boodschappen voor elkaar doen, ondersteuning via buurt-apps. Daar sluiten de initiatieven van Ik buurt mee! goed op aan. Activeer uw cheque deze weken; er komt weer een tijd dat alle initiatieven van onze inwoners uitgevoerd gaan worden!”

Ik buurt mee! is het online platform voor inwonersinitiatieven in de gemeente Rheden. Op deze website kunnen inwoners hun initiatief plaatsen.

Buurtgenoten kunnen waardecheques verzamelen om te sparen voor een initiatief dat hun buurt en dorp nog leuker, mooier en beter maakt.