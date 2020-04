Eerbeekse ondernemers gaan dapper door in coronatijd

EERBEEK – De Eerbeekse ondernemers blijven ook in deze moeilijke tijd hun beste beentje voorzetten. Woensdag werd een videoboodschap opgenomen, waarin de ondernemersvereniging (OVE) klanten oproept vooral langs te blijven komen. “Zolang wij als winkelier open mogen blijven, blijven we open.”

Yannick Hilger bezocht woensdag 1 april de Eerbeekse ondernemers om hen te portretteren voor hun zaak. In de videoboodschap laten ze weten zich samen sterk te maken om deze crisis door te komen. “Mooie samenwerkingen ontstaan. De ene ondernemer verkoopt producten van een ander. Een andere ondernemer stelt een gratis transportmiddel beschikbaar om te bezorgen. We letten op elkaar en helpen elkaar waar nodig.”

Daarbij vragen ze wel de hulp van hun klanten. Ze zetten zich in voor hun dorp en dragen hun steentje bij in het levendig en gezellig houden daarvan. In ‘gewone’ tijden helpen zij graag vereniging en goede doelen. “We kunnen niet wachten tot deze tijd terugkomt, maar voor nu hebben wij u nodig. Net als dat wij hebben wat u nodig heeft. Nu, maar ook als het normale leven weer opgestart wordt.”

De ondernemers besluiten hun boodschap met een oproep aan iedereen. “Samen, middenstand en inwoners, zijn wij de samenleving. Samen zijn we ons dorp. Samen zijn wij het hart van Eerbeek. We beseffen nu meer dan ooit hoe kostbaar en kwetsbaar dat is. Laten we met elkaar het beste ervan maken.”

Foto: Wencel Maresch

Foto: Yannick Hilger bracht de Eerbeekse ondernemers in beeld voor een videoboodschap