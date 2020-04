Horeca en woningen in pand Webcompanies

EERBEEK – Het college van de gemeente Brummen gaat in principe akkoord met de realisatie van een horecagelegenheid en drie woningen aan de Stuijvenburchstraat 143 in Eerbeek. Hier was nog niet lang geleden een grote webwinkel gevestigd.

De gemeente ziet de toevoeging van horeca en woningen op deze plek als een ‘passende en welkome impuls voor het centrum van Eerbeek’. De appartementen zijn door een lift ook geschikt voor ouderen.

De initiatiefnemer wil eerst aan de slag met het horecagedeelte, voordat de procedure wordt gestart voor de woningen. Voor het realiseren van zowel het horecadeel als de woningbouw zijn nog aanvullende vergunningen nodig. Aan de principemedewerking is voor de woningen een termijn verbonden van maximaal een jaar.

Dit collegebesluit is weer een stapje verder in de ontwikkeling van het centrum van Eerbeek. Door de coronamaatregelen gaan de geplande bijeenkomsten en keukentafelgesprekken onder de vlag van de programma’s Ruimte voor Eerbeek en Eerbeek-Loenen 2030 niet door. De gemeente Brummen laat weten achter de schermen door te werken aan deze projecten, zodat deze kunnen worden opgepakt als de crisis voorbij is.