Honderdjarig St. Gregorius viert jubileum volgend jaar

GIESBEEK – Muziekvereniging St. Gregorius bestaat dit jaar een eeuw en had zich voorgenomen dit jubileum groots te vieren. Helaas gooit de corona-uitbraak roet in het eten en hebben de Giesbeekse muzikanten moeten besluiten al hun activiteiten tot de zomer af te blazen.

Alle repetities komen te vervallen tot aan 1 juni en qua activiteiten zijn de jubileumverloting in april, de geraniumverkoop in mei en de vlooienmarkt in juli afgelast. Het jubileumweekend, dat gepland stond voor het eerste weekend van juni, wordt uitgesteld en verzet naar 2021. Dat geldt ook voor het gezamenlijk buitenconcert dat St. Gregorius samen met de eveneens 100-jarige Muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo eind juni wilde geven op Landgoed Bingerden. “Het zijn lastige besluiten, aangezien er door leden en bestuur al veel tijd is gestoken in het organiseren van al deze activiteiten maar uiteindelijk staat gezondheid op de eerste plaats”, meldt de vereniging.

Ter voorbereiding van het jubileumjaar is er veel overleg geweest, wat heeft geresulteerd in een mooi en afwisselend draaiboek met een invulling voor het jubileumweekend. Aangezien het bestuur en de jubileumcommissie van St. Gregorius nog steeds achter deze invulling staan, wordt dit draaiboek gekopieerd naar volgend jaar. De verenging kan nu al melden dat op zaterdag 5 juni 2021 in de middag een receptie wordt gehouden. In de avond is er een feest voor iedereen die het 100-jarig jubileum van St. Gregorius mee wil vieren. Deze avond vindt plaats in een tent op het Dorpsplein en Coverband Cabrio is van de partij om er een groot feest van te maken. Op zondag 6 juni vindt het Muziekfestival plaats waarbij muziekvrienden van de fanfare samen muziek maken, spelen en zingen.

“We gaan er van uit dat iedereen begrip heeft voor deze besluiten. Wij hadden ons jubileumjaar natuurlijk anders voorgesteld maar door deze onmacht kunnen wij niet anders”, aldus het bestuur. “We hopen dat we weer snel samen muziek mogen maken en de mensen in Giesbeek kunnen verblijden met een muzikale rondgang of buitenconcert.”