Hoge Veluwe schrapt alle activiteiten tot eind dit jaar

HOENDERLOO – Het Nationale Park De Hoge Veluwe annuleert alle evenementen, excursies en rondleidingen tot eind dit jaar. Het Park blijft wel geopend via de entrees Hoenderloo en Otterloo.

De Hoge Veluwe krijgt geen subsidie. Door de coronamaatregelen is het grootste deel van de inkomsten weggevallen. “Om de komende maanden aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen, zo lang als mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen en het hoogst noodzakelijke beheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft het Park drastische maatregelen moeten nemen om kosten te temporiseren en waar mogelijk te minimaliseren of te vermijden”, meldt Het Park op haar website. “Het Park zal openblijven zolang dat financieel haalbaar en van overheidswege toegestaan is.”

Het afgelasten van activiteiten is het meest opvallend. De ingang Schaarsbergen, het Parkrestaurant, de Parkwinkel, de speeltuin, het Museonder, Jachthuis Sint Hubertus, de Theekoepel en de camping blijven tot nader order dicht. Dit geldt ook voor het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin. Daarnaast worden geen fietsen meer verhuurd, hoewel de gratis witte fietsen wel in gebruik blijven. Er is geen avondopenstelling meer, het Park is toegankelijk tussen 9.00 en 17.00 uur. Bezoekers kunnen alleen pinnen.