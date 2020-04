Het Jamhuisje langs het Klompenpad

LOENEN – Het plaatsen van een stalletje langs de Klompenroute schijnt in Loenen een trend te worden. Op verschillende plaatsen ziet men leuke huisjes waarin eieren, jam, lekkernijen, boekjes nog nog meer te koop wordt aangeboden.

Wandelaars van het Loenense Klompenpad worden onderweg aangenaam verrast wanneer zij de route vanaf de Loenerschepersweg verlaten en via een leuk paadje richting Natuurtuin Harmanahof lopen. De wandelaars zien dan Het Jamhuisje, een minihuisje, dat gevuld is met bijzondere jamsoorten. Femke Slief nam het initiatief hiervoor. Zij maakt graag jamsoorten onder de naam ‘Jem van Fem’ en kan deze nu in het huisje verkopen aan de wandelaars. Haar vader, Bart Slief, heeft daar een weiland voor zijn pony’s. Aan de rand, waar het Klompenpad langs loopt, kon een plekje voor het huisje worden gevonden. Allerlei soorten jam zijn er te koop. Wat te denken van de smaken appeltaart, pruimen met kaneel en amaretto, aardbeien, courgette, peren met kaneel en nog veel meer.

Bezoekers kunnen in een boekje een opmerking plaatsen. Velen hebben hier al gebruik van gemaakt. Eline en Guido zijn benieuwd hoe de jam zal smaken. Floris en Yvet vinden het een prachtig huisje en leuk idee om de jam zo te verkopen. Gerda en Arie schrijven: “Omdat het een trieste periode is, namen we een potje mee om wat op te vrolijken.” Henk en Inge vinden het bijzondere soorten jam. Ze gaan er een paar uitproberen. Theo en Hans waren er ook met hun gezinnen en schrijven: “Wat een schattig huisje. En ziet er zo verzorgd uit.”

In veel dorpen zijn de laatste jaren klompenpaden uitgezet. De route leidt de wandelaars door de mooiste natuur in en rond het dorp. Ook in Loenen is een paar jaar geleden een Klompenpad uitgezet. Dit wordt het Enkenpad genoemd. De Dorpsraad heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Het duurde lang voor het pad gerealiseerd kon worden, want zo’n pad met vele vergunningen heeft veel haken en ogen. Het resultaat mag er zijn. Duizenden hebben reeds het pad gelopen. Volgens kenners, die fervente wandelaars zijn en graag alle klompenpaden lopen, is het Loenense Enkenpad een van de mooiste van Gelderland. Omdat de omgeving rond het dorp nogal heuvelachtig is, biedt de route veel variatie. De route kan op diverse plaatsen gestart worden. Bij de Groote Modderkolk en restaurant ‘t Ruifje zijn plattegronden verkrijgbaar en is voldoende parkeerruimte.

Foto: Martien Kobussen