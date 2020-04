Herdenking bevrijding in Lieren

LIEREN – Vrijdagmorgen 17 april waren bij het bevrijdingsmonument in Lieren de bekende doedelzakklanken te horen van de 48th Highlanders of Hollands Pipes en Drums. Jan Scholten blies het Wilhelmus bij het hijsen van de Nederlandse driekleur door Dik Singel en het Canadees Volkslied, Oh Canada, bij de Canadese vlag. Het Bevrijdingscomité Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen wilde op deze dag op aangepaste wijze aandacht besteden aan de bevrijding van deze dorpen door de Canadezen. Jan Muller vond de Highlanders bereid om deze morgen mee te werken aan de korte plechtigheid bij het monument in Lieren. De plechtigheid bestond uit het hijsen van de vlaggen.

Gewoonlijk is de bevolking present en zijn er oorlogsvoertuigen van de Old Army Cars aanwezig bij deze herdenking, maar door de coronamaatregelen moest de plechtigheid in aangepaste vorm worden gehouden. De bewoners van Lieren hingen de Nederlandse vlag uit en gaven daarmee aan betrokken te zijn bij dit historische feit. Al eerder vond bij het monument bj het Dorpshuis in Oosterhuizen ook een korte plechtigheid plaats met het hijsen van de vlaggen.

Het comité wilde voor de schoolkinderen toch niet 75 jaar bevrijding ongemerkt voorbij laten gaan. Voor ongeveer vierhonderd kinderen uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen was er een herdenkingsetui,gevuld met schrijf- en tekenspullen.

Foto: Martien Kobussen