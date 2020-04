Hennepkwekerij gevonden in Hoenderloo

HOENDERLOO – De politie heeft dinsdag middag 14 april een hennepkwekerij gevonden in een woning aan de Weikamperweg in Hoenderloo. De kwekerij kwam aan het licht toen medewerkers van Liander aan het zoeken waren naar een gaslek bij deze woning. Zij roken een sterke wietlucht en hebben de politie ingeschakeld. Agenten ontdekten drie kweekruimtes, waar enkele honderden planten stonden. De planten en benodigdheden zijn na het onderzoek vernietigd. Dinsdag is één persoon aangehouden.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink