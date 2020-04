Help ouderen om niet eenzaam te worden

REGIO – Veel ouderen in de regio krijgen vanwege het coronavirus minder of geen bezoek meer. Dat terwijl bezoek vaak het hoogtepunt van de week is. Stichting Welzijn Brummen heeft wat tips om te helpen ouderen minder eenzaam te laten worden.

De eerste tip is vaker en langer bellen. Kijk bijvoorbeeld samen een televisieprogramma en zet ondertussen de telefoon op de luidspreker. Zo is er tijdens het kijken toch verbinding.

Schrijf kaarten en brieven. Zoek een mooie kaart uit of maak zelf iets moois. Makkelijk zijn ook de online diensten die echte kaarten verzenden, zoals Greetz of Hallmark.

Wijs ouderen op telefoondiensten. Iedereen in Nederland kan gebruik maken van de Luisterlijn. Het lokale nummer voor de gemeente Brummen is 055-5415415. Hier kan iedereen terecht voor een gewoon kletspraatje of een goed gesprek. Ook is er de Rode Kruis Hulplijn, tel. 070-4455888. De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. Professionele vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek. Kijk voor informatie hierover op www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn.

Tot slot kan Stichting Welzijn Brummen hulp bieden. Mensen die ergens hulp bij nodig hebben, maar niemand in de omgeving hebben die daarbij kan helpen, zoals het uitlaten van de hond of het doen van een boodschap, kunnen bellen. Ook voor het delen van verhalen en zorgen staat SWB klaar, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via tel. 0575-561988 of info@welzijnbrummen.nl.