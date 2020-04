Help met het maken van mondkapjes

DOESBURG – In Doesburg is een actie gestart om mondkapjes te maken. Ondertussen is al een aantal mensen aan de slag gegaan. Vanuit een doneeractie is al wat geld binnengekomen om stof en band te kunnen kopen. Het tekort aan mondkapjes is echter erg groot en daarom is er meer geld nodig. Mensen die niet kunnen naaien, maar het project wel willen steunen, kunnen dit met elk bedrag doen, hoe klein ook. Dit kan via www.doneeractie.nl/aktie-mondkapje-doesburg.

Wie mee wil helpen door mondmaskers te maken, kan zich aanmelden bij Ineke van Elk, via ccjvanelk@hotmail.com of tel. 06-34647314.