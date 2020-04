Hanzefeesten en Kadedagen gaan niet door

DOESBURG – Geen grote evenementen dit jaar in Doesburg. Na Verrassend Doesburg hebben ook de organisaties van de Hanzefeesten en Kadedagen, die pas plaatsvinden in september, besloten hun evenement niet door te laten gaan.

Beide organisaties maakten hun besluit bekend in de week na de persconferentie van premier Mark Rutte, waarin hij aankondigde dat alle evenementen tot 1 september worden geannuleerd. Hoewel zowel de Hanzefeesten als de Kadedagen na die datum plaatsvinden, lijkt het de organisaties niet verstandig door te gaan met het op poten zetten van een groot evenement.

“De mededeling van Rutte heeft ons als bestuur doen besluiten om de Hanzefeesten niet door te laten gaan op 5 september”, zegt het bestuur van de Hanzefeesten. “We kunnen de veiligheid niet garanderen van alle mensen die voorafgaand aan deze datum veelvuldig in contact zouden moeten komen met anderen. Op de dag zelf verwachten we zo’n 15.000 mensen. En ook dat brengt allerlei risico’s met zich mee gezien de anderhalvemetersamenleving.”

Het bestuur van de DoesburgseKadedagen trekt eenzelfde conclusie: “Hoewel het evenement na 1 september plaats zou vinden, is het onmogelijk om de 1,5 meter afstand tussen de bezoekers van dit populaire evenement te garanderen. We vinden het daarom niet verantwoord om het evenement door te laten gaan.” De Kadedagen trokken de afgelopen jaren naar schatting zo’n 70.000 bezoekers. Er stonden honderddertig kraamhouders en er waren diverse activiteiten voor jong oud.

Zowel de organisatie van de Hanzefeesten als van de Kadedagen hoopt de draad volgend jaar weer op te pakken. Ook moet dan de eerste editie van Verrassend Doesburg, waar een vliegende start mee was gemaakt, dan echt gaan plaatsvinden.

Foto: De Hanzefeesten in 2018 (Archieffoto Hanny ten Dolle)