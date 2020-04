Hang de vlag uit op Bronckhorster Bevrijdingsdagen

GEM. BRONCKHORST – Omdat het groots vieren van 75 jaar bevrijding niet door kan gaan, stelt de gemeente Bronckhorst voor op een andere manier stil te staan bij dit bijzondere moment. Inwoners worden gevraagd de vlag uit te hangen op de dag van de bevrijding van hun dorp.

Op het moment dat we stil staan bij het feit dat we 75 jaar in vrijheid leven, zijn we juist in onze vrijheid beperkt. In Bronckhorst waren vele activiteiten in voorbereiding om de vrijheid te vieren en te herdenken. Deze zijn komen te vervallen of uitgesteld. Het coronavirus vraagt veel van ons, maar brengt ook saamhorigheid, mensen letten op elkaar en iedereen die op dit moment zijn nek uit kan steken helpt mee. Samen staan we sterk en dat is waar vrijheid om draait. We moeten thuis blijven, maar toch kunnen we stil staan bij 75 jaar vrijheid.

Daarom doet de gemeente, samen met vele andere gemeenten in Nederland, de oproep: hang de vlag uit op de Bevrijdingsdag van uw dorp. De Bronckhorster dorpen zijn bevrijd tussen 1 en 17 april. Hummelo en Laag-Keppel zijn bevrijd op 2 april 1945, Achter- en Voor-Drempt en Hoog-Keppel op 3 april 1945.